Движение на участке Кутузовского проспекта в Москве ограничили по 31 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ограничения движения в связи с проведением работ по комплексному благоустройству территории Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве вели с понедельника по 31 августа. Об этом сообщается на сайте информационного центра Транспортного комплекса столицы.

"На участке Кутузовского проспекта от дома 53, строение 5 до дома 45 будет ограничено движение транспорта с 20 июля по 31 августа 2020 года в связи с проведением работ по комплексному благоустройству территории Триумфальной арки. Занята будет крайняя левая полоса в каждом направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 июля по 31 октября в связи с реставрацией комплекса зданий Литературного института им. Горького также будет ограничено движение на участках: Тверской бульвар в районе дома 25 и Большая Бронная улица в районе дома 23, строение 1.

Движение ограничат до одной полосы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.