Видеоролики об истории аэропорта Шереметьево появились на проекте "#Москвастобой"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Видеоролики, посвященные истории аэропорта Шереметьево, запустили на онлайн-проекте "#Москвастобой". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На медиаплатформе столичного Комитета по туризму москвастобой.рф размещены видеоролики, рассказывающие об истории аэропорта Шереметьево. Теперь для гостей сайта доступна виртуальная прогулка по различным терминалам и залам одного из крупнейших российских аэропортов, а еще - обзорная видеоэкскурсия по основной экспозиции музея истории Шереметьево. Зрители смогут увидеть ценные экспонаты музея, такие как первый генеральный план и знамя предприятия, исторические авиа- и метеоприборы, эксклюзивные фотографии и многое другое", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте проекте опубликована серия видеоэкскурсий от сотрудников различных служб международного аэропорта Шереметьево, в том числе специалистов таможенного контроля, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, кинологической службы.

"Тем, кто увлекается культурой и искусством, будет интересна лекция "О самолетах и не только в русской лаковой миниатюре", благодаря которой можно узнать, как художники-миниатюристы XX века отражали тему авиации в своих произведения и каким образом герои русских сказок связаны с космонавтикой", - говорится в сообщении.

Аэропорт Шереметьево также предоставил проекту "#Москвастобой" материалы на историческую тематику. Например, лекцию пилота-ветерана Ту-154 Владимира Овсянникова, в которой он раскрывает секреты легендарного воздушного судна, и документальный фильм "Ветераны воздушной гавани", основанный на воспоминаниях участников Великой Отечественной войны.

О проекте

Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. За время работы культурно-образовательного проекта "#Москвастобой" его сайт посетили более 900 тысяч раз. Недавно стартовала английская версия проекта - #Moscowwithyou.