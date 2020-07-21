В Москве количество парковочных сессий на прошлой неделе вернулось к показателям 2019 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Среднесуточное число парковочных сессий, совершенных московскими автомобилистами на прошлой неделе, вернулось к уровню прошлого года. Об этом сообщается во вторник на портале Московского паркинга.

"На прошлой неделе число парковочных сессий, совершенных московскими автомобилистами, полностью вернулось к показателю за аналогичный период 2019 года. Более 80% всех парковочных сессий совершается в зоне между Садовым кольцом и МКАД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилисты в течение прошлой недели парковались на улицах Москвы также часто, как и в прошлом году. Это говорит о том, что показатели парковочных сессий полностью восстановились после пандемии.

"Мы даже видим рост по количеству парковочных сессий, так как многие горожане отказались от отпусков в летний период - так, например, в воскресенье 19 июля число совершенных парковочных сессий превысило прошлогодний показатель почти на 50%. Несмотря на снятие ограничений, по-прежнему рекомендуем горожанам вне дома соблюдать дистанцию, а также носить маски и перчатки в транспорте и людных местах", - уточняется на портале.