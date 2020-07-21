Третьяковка получила в дар редкое издание "Песни о вещем Олеге" с рисунками Васнецова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея получила в дар литографированное издание 1914 года "Песнь о вещем Олеге" Александра Пушкина с рисунками Виктора Васнецова. Церемония передачи книги состоялась в пространстве выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки во вторник.

Предприниматель Ульви Касимов рассказал, что идея подарить книгу Третьяковской галерее появилась у его детей после посещения открытия выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Издание было приобретено на одном из американских аукционов. "Мы сами собираем книги, причем и я, и дети - у каждого своя какая-то тематика. И вот однажды нам стало интересно, что же собирают американские дети в качестве книжной коллекции. Мы решили залезть на какой-нибудь аукцион нью-йоркский и посмотреть, что там предлагают в секции книг. Там было очень много комиксов, очень много разных книг с автографами и так далее. И вдруг на нас посмотрел этот лот, который, было очевидно, совершенно выбился из тематики", - рассказал даритель.

Он добавил, что его обе дочери увлекаются рисованием и даже создали несколько работ по мотивам этой книги. "У нас с ней большая и теплая история, поэтому, думаю, то, что она принята таким прославленным музеем - это для нас большая честь и большая радость для детей", - сказал Касимов.

Заведующая научной библиотекой Третьяковской галереи Зоя Шергина поблагодарила предпринимателя за дар. "Это действительно редкое издание, раритетное. Оно имело весомое значение, когда вышло в свое время. Оно было подготовлено Васнецовым в 1899 году к юбилею Пушкина. И вышло два издания - 1899 и переиздание 1914 года. И иллюстрации Васнецова открыли некую новую эпоху в книжной иллюстрации, особенно в детской", - отметила Шергина.

Церемония передачи состоялась на фоне работы Васнецова "Иван Царевич и серый волк". Как отмечают в галерее, выбор места неслучаен - произведения Васнецова являются ключевыми на выставке, они демонстрируют контекст работы художника над иллюстрациями к произведению Пушкина, расширяют представление об образном мире мастера.

Издание было подготовлено по заказу Императорской Академии наук в связи со 100-летним юбилеем поэта в 1899 году и переиздано в 1914 году. Книга-раскладушка состоит из шести листов (12 страниц, включая обложку). Васнецовым были созданы четыре рисунка ("Встреча с кудесником", "Прощание с конем", "На Череп коня наступил" и "Тризна"), декоративные заглавные буквицы, заставки и концовка.

О выставке

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" открылась 22 февраля, но в середине марта была закрыта из-за распространения коронавируса. Третьяковская галерея возобновила прием посетителей 3 июля, а выставку "Русская сказка" продлили до 13 сентября. Экспозиция объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

Одним из любимых экспонатов как детей, так и взрослых стал гигантский медведь - главный персонаж раздела "Волшебный лес", он создан художником и сценографом Марией Трегубовой. Кураторы говорили перед открытием выставки, что его можно гладить, садиться на него и фотографироваться. После возобновления работы выставки экспонат пришлось оградить, чтобы избежать возможного распространения вируса.