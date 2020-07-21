Участок СВХ до Ярославского шоссе планируется сдать в 2022 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел работы по строительству участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

"Это гигантский проект. Этот участок от Дмитровки до Ярославки, а на самом деле от Фестивальной, через Дмитровку, Алтуфьевское до Ярославки - самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями - 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад длиной 2,4 км. Для Москвы в сложной, стесненной обстановке, когда рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации, это тяжелейший труд", - сказал Собянин.

По его словам, этот участок хорды между Дмитровским и Ярославским шоссе в настоящее время освоен на четверть. "Задача в 2022 году сдать этот участок. Он сам по себе улучшит транспортную доступность порядка 800 тыс. жителей севера и северо-востока", - добавил мэр Москвы.

О проекте

Строительство участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе было начато в апреле прошлого года. Бессветофорная магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении продолжит существующий участок СВХ в районе платформы Лихоборы Октябрьского железной дороги, далее пройдет вдоль путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК "Ростокино".

Наряду с наземными участками основной ход магистрали будет включать три эстакады: от примыкания к существующему участку СВХ (от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе) до Алтуфьевского шоссе (2,4 км), от станции МЦК "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы (1,45 км), на пересечении СВХ с проспектом Мира (700 м).

Для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК "Владыкино" будут построены два путепровода через пути МЦК. С помощью эстакад будет обеспечен комфортный съезд автотранспорта с основного хода СВХ на Ярославское шоссе и с проспекта Мира на СВХ в сторону Сельскохозяйственной улицы. Также проект предусматривает сооружение трех новых мостов через реку Лихоборку общей протяженностью 150 м и реконструкцию моста через реку Яузу протяженностью 30 м.

Помимо строительства новых дорог будет проведена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе Нововладыкинского и Сигнального проездов, Березовой аллеи, проезда Серебрякова, улицы Вильгельма Пика и Снежной улицы. Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано 22,6 км дорог.

Для удобства пешеходов в районе Сигнального проезда, дом 16, строение 1 будет построен подземный переход, а существующий пешеходный переход в районе станции МЦК "Ботанический сад" будет реконструирован. В рамках благоустройства прилегающей территории запланированы устройство газонов, высадка тысяч деревьев и кустарников.