В саду Музея Пушкина посадили 89 кустов роз к выставке "Наша "Пушкиниана"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Наша "Пушкиниана" прошло во вторник вечером в Государственном музее Пушкина в Москве. В честь этого события в саду при музее высажено 89 кустов роз, рассказал на открытии директор музея Евгений Богатырев.

"В нашем маленьком пушкинском саду разместилось, посажено и находится в самых невероятных местах, украшая наш садик, 89 уникальных кустов роз. Откуда взялась эта цифра? Известно, что Александр Сергеевич Пушкин очень любил этот цветок, и он 89 раз упомянул имя этого цветка в своих произведениях", - рассказал Богатырев.

Частью церемонии открытия должна была стать символическая посадка нескольких кустов роз, но дождь скорректировал эти планы.

На выставке "Наша "Пушкиниана", которая на несколько месяцев станет частью постоянной экспозиции музея "Пушкин и его эпоха", представлены малоизвестные широкой публике предметы живописного и прикладного русского искусства конца XVIII - начала XX века. Они происходят из собрания семьи московских коллекционеров Татьяны и Сергея Подстаницких. Гости музея увидят портретную, миниатюрную, пейзажную, жанровую живопись и графику, фарфор, а также так называемую россику (творчество иностранных мастеров, работавших в России).

Название выставки "Наша "Пушкиниана" символично, так как несколько произведений, которые будут представлены на выставке, когда-то находились в коллекции одного из самых известных частных собирателей пушкинских реликвий, француза русского происхождения, знаменитого танцовщика и хореографа Сергея Лифаря, который сам называл свое собрание "Моя Пушкиниана".