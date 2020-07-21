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Движение трамваев в центре Москвы восстановили

Сбой произошел из-за наклонившегося на контактную сеть дерева

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение трамваев №7 и 50 в центре Москвы восстановили после непродолжительного сбоя из-за наклонившегося на контактную сеть дерева, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Восстановлено движение трамваев в Протопоповском переулке", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Протопоповском переулке из-за наклонившегося на контактную сеть дерева задерживаются трамваи № 7 и 50. Из-за этого маршруты были временно изменены, вместо трамваев ходили автобусы.

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