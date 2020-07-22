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Количество номинаций конкурса "Надежный партнер - экология" в 2020 году увеличилось

По словам организаторов, конкурс позволит выявить наиболее эффектные природоохраняемые проекты для их дальнейшего масштабирования по всей стране

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число номинаций в конкурсе "Надежный партнер - экология" увеличилось, по сравнению с 2019 годом, и превысило 20. Об этом журналистам в среду рассказал председатель правления ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук.

"Количество номинаций, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на шесть. Одной из самых интересных стала "Цифровизация экологии". Уже сейчас в данной номинации представлено большое количество перспективных проектов", - пояснил он. В 2019 году к конкурсу присоединились свыше 100 компаний.

"Это один из самых масштабных конкурсов в России. 24 экологических направления - беспрецедентно. И Москва - первый город, в котором появляются экологические нововведения", - сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По словам организаторов, конкурс позволит выявить наиболее успешные и эффектные природоохраняемые региональные практики и проекты для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.

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