Проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода отреставрируют в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Реставрацию проездных ворот с гауптвахтой Хорошевского конного завода проведут в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"На открытых торгах было разыграно право аренды объекта культурного наследия регионального значения "Проездные ворота - гауптвахта, 1770-е гг." (ансамбль Хорошевского конного завода) по адресу: Таманская ул., д. 2, стр. 8. Это строение входит в программу льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". После оформления всей необходимой документации собственник обязан приступить к сохранению памятника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь кирпичного здания проездных ворот с гауптвахтой всего 39,5 кв. м. Новому арендатору предстоит объемная работа по возвращению ему надлежащего облика.

"Хорошевский конный завод - интересный московский памятник с богатой историей. Перейти на льготную ставку аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" арендодатель сможет лишь после проведения комплексной реставрации. Отмечу, что, несмотря на заинтересованность инвестора в скорейшем проведении работ, мы будем следить, чтобы их качество оставалось на высшем уровне", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что после государственной регистрации права новому правообладателю предстоит разработать проект реставрации и приспособления памятника к современному использованию. Он должен сделать это в течение одного года. После согласования проектной документации Мосгорнаследие выдаст официальное разрешение на проведение работ. Они пройдут под контролем ведомства.