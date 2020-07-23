Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 173 тыс. человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 453 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392", - сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.