Центральный дом журналиста в Москве отреставрируют до конца 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило проект реставрации Центрального дома журналиста на Никитском бульваре в центре столице. Работы по сохранению трехэтажного особняка XVIII века завершатся до конца 2021 года, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Точных дат начала работ на данный момент нет. Сейчас согласован проект реставрации, теперь нужно подать документы в Мосгорнаследие за разрешением на начало работ. Сразу после этого смогут начаться работы", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Здание Дома журналиста имеет важное историческое значение для города. Оно было и остается одной из главных культурных площадок столицы, где проходят творческие встречи, концерты и выступления поэтов, писателей, публицистов. "В начале XX века здесь читали свои стихи Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Демьян Бедный и Александр Блок. А в 1941-м отсюда московские журналисты уходили на фронт. Кроме того, здание представляет архитектурно-художественную ценность, являясь образцом стиля эклектики в московском зодчестве. Реставрацию Дома журналиста и соседнего с ним здания планируется завершить до конца 2021 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Специалисты отреставрируют кровлю и все наружные стены Дома журналиста, в том числе богато оформленный главный фасад авторства Александра Вивьена. Его композицию составляют десять оконных осей и рустованные пилястры. Оконные проемы декорированы наличниками с лепным декором, а верх фасада украшен лепным фризом. Первый этаж дома отделан ленточным рустом с имитацией веерных замков. Венчает главный фасад карниз с прямоугольным аттиком.

По словам Емельянова, работы пройдут и в исторических интерьерах здания. В порядок приведут и отреставрируют лепной декор потолков, дверные лепные порталы, мраморные и деревянные подоконники, лепные потолочные плафоны, карнизы, камин с зеркалом, парадную лестницу из мрамора и многое другое.

Здание было построено в 1730-х годах для князей Гагариных. Во второй половине XIX века, когда домом владели купцы Прибыловы, его реконструировали по проекту архитектора Александра Вивьена. Именно тогда фасады особняка отделали в стиле эклектики, в таком виде они сохранились до наших дней. После революции в здании разместился Дом печати, который позднее переименовали в Дом журналиста, или Домжур.