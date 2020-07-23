График движения поездов на Савеловском направлении изменится из-за ремонта путей с 25 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с работами по модернизации инфраструктуры с 25 июля. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В конце июля на нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров. Так, с 11:30 25 июля до 11:30 26 июля на участке Бескудниково - Лобня железнодорожники проведут работы по глубокой очистке щебеночного балласта и укладке новых бесстыковых путей. В общей сложности планируется отремонтировать около 750 м железнодорожного полотна", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 27 по 30 июля на участке Москва Бутырская - Бескудниково пройдут подготовительные работы для строительства подземного вестибюля на станции Тимирязевская, а также работы по установке новых опор и устройству контактной сети в районе станции Бескудниково.

"На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе следующих на Белорусское направление и аэроэкспрессов. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика", - добавили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".