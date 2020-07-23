В 2020 году москвичи чаще обращаются в Мосгордуму по вопросам правопорядка, стройки и ЖКХ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Большинство обращений жителей столицы в Московскую городскую думу в 2020 году касаются вопросов правопорядка, строительства и ЖКХ. Об этом сообщил в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Московская городская дума завершила весеннюю сессию и ушла на летние каникулы 22 июля. "В думу поступило 9685 обращений граждан. Проведено 134 депутатских приемов населения, принято 705 человек. Гражданам направлено более 10,4 тыс. ответов. Более половины обращений граждан посвящены вопросам законности и правопорядка, градостроительства, благоустройства и ЖКХ, жилищным и транспортным вопросам", - сказал Шапошников, подводя итоги весенней сессии столичного парламента.

Он добавил, что в весеннюю сессию было проведено 10 заседаний думы. Депутатами было принято 80 документов, в их числе 65 постановлений и 15 городских законов; на дистанционных заседаниях 27 мая и 10 июня принято пять законов и 20 постановлений. Комиссиями и депутатами думы было внесено 10 законопроектов, один - мэром Москвы.

"Среди значимых законов, по объективным причинам, правовые акты, принятые в связи с эпидемией коронавируса. Это и ответственность за несоблюдение карантинных ограничений, и дистанционное голосование, и продление сроков подачи деклараций муниципальными служащими.

Московской городской думой был подготовлен и внесен в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации" - так называемый законопроект об "удаленке", направленный на урегулирование временной, комбинированной дистанционной работы. Идеи данного проекта учтены в законопроекте, подготовленном депутатами Госдумы и сенаторами совместно с профсоюзами и с учетом мнения работодателей, который был впоследствии поддержан депутатами Московской городской думы", - сказал Шапошников.

Он отметил, что в весеннюю сессию были и другие важные документы: введена ответственность за вовлечение в сниффинг (разновидность токсикомании), внесены изменения в законодательство о госслужбе и бюджетном процессе, введен запрет на так называемые "наливайки".