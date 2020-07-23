Дистанционный формат работы для помощников депутатов Мосгордумы может стать постоянным

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Помощники депутатов Московской городской думы могут быть переведены на постоянную удаленку. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Готова ли Мосгордума часть работников перевести на удаленную работу? Знаете, я думаю, да. И это, в первую очередь, может касаться помощников депутатов, которые работают в избирательных округах, которые занимаются работой в социальных сетях, в том числе приемом населения, ответы на вопросы, освещение деятельности депутата", - сказал Шапошников.

По его словам, помощникам депутатов не обязательно сидеть в кабинете думы, чтобы выполнять свои обязанности. Это они смогут сделать в любом месте города, даже в парке, ведь в столице работает бесплатный и доступный интернет.

Он добавил, что в марте на заседании думы было принято решение о приостановлении проведения в парламенте массовых мероприятий, введении ограничений очного приема граждан и переводе на дистанционный режим работы тех сотрудников аппарата Мосгордумы, которые могли выполнять свои служебные обязанности, не присутствуя на рабочих местах. Таким образом, из порядка 300 служащих на рабочих местах присутствовали лишь 15%, соответственно 85% работали дистанционно. К настоящему времени число сотрудников на рабочих местах постепенно увеличивается, но в любом случае составляет менее половины штата.