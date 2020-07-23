Флигель усадьбы Снегирева в Москве отреставрируют

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорнаследие согласовало проект реставрации флигеля усадьбы Снегирева. Планируется, что работы начнутся до конца 2020 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В настоящий момент Мосгорнаследием уже согласован проект реставрации памятника, кроме того, на рассмотрении ведомства находится заявление собственника на выдачу разрешения на проведение работ. Как только оно будет получено, специалисты приступят к первоочередным работам по сохранению", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в ходе реставрационных работ специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры флигеля. "Планируется, что работы начнутся уже в этом году. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и требует проведения комплексных работ по сохранению", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о скором сносе здания. В Мосгорнаследии ТАСС опровергли данную информацию.

Дом Снегирева располагается по адресу: ул. Плющиха, дом 62, строение 2. Особняк был построен в 1893-1894 годы по заказу профессора медицинских наук Владимира Федоровича Снегирева, одного из основоположников российской гинекологии. В своей усадьбе В. Ф. Снегирев прожил с 1895-го по 1916 год, что отражено на мемориальной доске у входа в здание. Частично деревянный дом не используется с 2009 года.