Пользователи велопроката в Москве совершили более 2,5 млн поездок с начала сезона

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 2,5 млн поездок совершили пользователи велопроката в Москве с начала сезона. Об этом сообщил в четверг замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян.

Всего по итогам работы велопроката в сезоне 2019 года в Москве совершено 5 млн поездок, что на 17% превысило данный показатель за аналогичный период 2018 года.

"По велопрокату буквально вчера-позавчера мы преодолели планку в 2,5 млн [поездок], это с начала сезона. Это достаточно большая [цифра]", - сказал Шахбазян в эфире радиостанциии "Говорит Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи 24 июня совершили около 77 тыс. поездок на арендованных городских велосипедах за один день, установив рекорд с момента открытия проката в 2013 году.

Велопрокат в этом году заработал для курьеров и волонтеров столицы 10 апреля. С 1 июня прокат заработал для всех желающих.

16 июня заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы, что с 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов снижена на 30%. Пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, предоставлены промокоды на скидку.