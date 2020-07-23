В Москве 200 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность на выпускных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 200 сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность во время проведения выпускных вечеров в Москве, которые состоятся в городе в пятницу и субботу. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожарную безопасность на объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать порядка 200 сотрудников столичного МЧС и добровольных пожарных. Сотрудники МЧС Москвы будут экипированы сумками дозорных, которые оснащены первичными средствами пожаротушения и аптечками", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, безопасность на воде обеспечат пять катеров Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также пожарный корабль. Также в готовности к реагированию на возможные происшествия находятся свыше 1 300 пожарных-спасателей и более 400 единиц специализированной техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Вместе с тем ранее на объектах, которые будут задействованы в проведении праздничных мероприятий, надзорными органами столичного главка МЧС было проведено более 400 профилактических мероприятий. Среди них профилактические обследования объектов, практические тренировки по эвакуации людей, инструктажи и беседы с персоналом, а также консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации мер комплексной безопасности.

"В ходе проверок специалисты надзорных органов уделили особое внимание исправности автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения, путям эвакуации и эвакуационным выходам, а также исправности противопожарного водоснабжения и наличию первичных средств пожаротушения", - добавили в ГУ МЧС.

С 24 на 25 июля в Москве состоятся праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года.