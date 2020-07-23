В Москве восстановят исторический облик фасада булочной на улице Покровка

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановят исторический облик фасада булочной на улице Покровка в Москве. Работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Ранее в СМИ сообщалось, что фасад исторического здания булочной на Покровке несанкционированно закрасили.

"В ходе выезда специалисты Мосгорнаследия подтвердили факт того, что по фасадам памятника были проведены несанкционированные работы - закрашен участок стены. Проектная документация в ведомство не поступала, официальное разрешение на такие работы не выдавалось. Сейчас выясняются детали о том, кто провел работы. Теперь правообладателю предстоит провести работы по сохранению и устранить последствия незаконного ремонта. Все этапы пройдут под контролем департамента культурного наследия города Москвы", - говорится в сообщении.

В 2012 году во время ремонта рабочие обнаружили несколько надписей на кафельной облицовке: "Булочная","Кондитерская" и "Булочная и кондитерская", сделанные в 1920-1950-е годы, а также изображение кренделя. В 2013 году на собранные средства жителей Покровки все эти надписи восстановили, расчистили керамическую плитку начала прошлого века, частично реставрировали старинную витрину. Также осенью 2019 года активисты из трудкоммуны "Вспомнить все" восстановили историческую вывеску "Стрелецкая пекарня", которая сохранилась с 1920-х годов. Позднее фасад исторического здания был незаконно закрашен.