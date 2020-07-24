Более 7 тыс. чел. за месяц прошли онлайн-тест на возможность стать донором в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. москвичей, желающих стать донорами крови, за месяц прошли онлайн-тест, который на начальном этапе помогает выявить возможные противопоказания к донорству, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Москвичи активно пользуются новым сервисом. Так, за месяц более 7 тыс. горожан прошли онлайн-тест на возможность стать донором. В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой, - ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Анкета донора доступна на сайте департамента здравоохранения Москвы. После ее заполнения можно выбрать пункт сдачи крови и ознакомиться с рекомендациями для доноров до и после процедуры.

Донорами крови могут стать граждане старше 18 лет, чей вес более 50 кг. Перед ее сдачей врач проведет обследование и консультацию. Окончательное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог.

Москвичам, которые хотят сдать плазму с антителами к COVID-19 после перенесенной инфекции, необходимо позвонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. На ее сдачу можно записаться с помощью приложения "Моя Москва".

Сдать кровь в Москве можно в двух подразделениях Центра крови имени О. К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. Донорам рекомендуется заранее записываться на сдачу крови, чтобы избежать большого скопления людей.