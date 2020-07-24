Спорткомплекс на территории бывшего Тушинского аэродрома достроят в Москве в 2021 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спорткомплекс с ледовой ареной и двумя центрами художественной гимнастики и автомобильного спорта введут в эксплуатацию на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве в следующем году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Строительство спортивного комплекса с Центром художественной гимнастики, Ледовой ареной и Центром автомобильного спорта на северо-западе Москвы планируется завершить в 2021 году <…> На объекте ведутся фасадные, отделочные работы, устройство кровли, монтаж инженерных сетей", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Спорткомплекс площадью 30,6 тыс. кв. м возводится на деньги инвестора на улице Летная, вл. 73, где ранее располагался Тушинский аэродром.

Отмечается, что Центр художественной гимнастики будет включать два зала художественной гимнастики с трибунами-блитчерами (телескопические раздвижные трибуны), универсальный и хореографические залы, а также бассейн, фитнес-клуб и выставочную зону спортивных достижений.

На ледовой арене разместятся два катка с трибунами и пунктом проката коньков, а также залы специальной физической подготовки, индивидуальных хоккейных амплуа.

А в Центре автомобильного спорта появятся методические кабинеты Российской автомобильной федерации (РАФ), а также помещения Федерации фехтования России и мастерская для ремонта экипировки.

Прилегающая территория спорткомплекса будет благоустроена. Кроме того, создадут открытую и одноуровневую подземную автостоянку.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам спорткомплекса на Летной улице привлекаются специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных бетонных работ и монтажу металлоконструкций. Комитет продолжает контроль за ходом строительства", - добавил Антосенко.