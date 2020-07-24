Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в июле и августе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле и августе в связи с ремонтно-путевыми работами по обслуживанию железнодорожного полотна. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"В июле и в начале августа на нескольких участках Казанского направления МЖД пройдут плановые работы по обслуживанию железнодорожного полотна, в том числе в Московской и Рязанской областях. 27, 29, 31 июля и с 1-8, с 10-11 августа у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. В связи с этим несколько электричек выведут из расписания на участках Шиферная - Голутвин; Коломна - Голутвин; Фруктовая - Голутвин; Люберцы-1 - Панки; Броницы - Виноградово; Луховицы - Голутвин", - говорится в сообщении.

Компания также сообщает, что возможны дополнительные и точечные изменения, и просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".