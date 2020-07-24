Безопасность на выпускных в Москве обеспечат более 3,1 тыс. человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. человек будут обеспечивать безопасность при проведении выпускных вечеров в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"С 24 на 25 июля на территории Москвы пройдут праздничные мероприятия, посвященные завершению 2019/2020 учебного года. Главные события состоятся в столичном Парке Горького, выпускников ожидает насыщенная программа. В обеспечении охраны общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях планируется задействовать свыше 3,1 тыс. человек, из них 800 - в Парке Горького", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что обеспечивать безопасность выпускников будут более 1,8 тыс. сотрудников полиции и около 700 росгвардейцев. Правоохранителям будут помогать около 150 народных дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка, а также свыше 400 работников частных охранных организаций.

"Все площадки перед проведением мероприятий будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будут работать сотрудники полиции и Росгвардии, представители частных охранных организаций", - заключили в пресс-службе.