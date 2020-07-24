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Поезда на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД опаздывают по техническим причинам

Московская железная дорога принимает меры, чтобы ввести движение в график

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Интервалы в движении поездов по второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2), Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги (МЖД) увеличены по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам несколько электричек Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, следуют с увеличенным интервалом. Московская железная дорога принимает все меры, чтобы ввести движение в график. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.

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