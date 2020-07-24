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Автоматы для покупки масок и напитков появились на автовокзалах "Мосгортранса"

Там можно купить маску за 15 рублей, перчатки за 20 рублей и комплект из маски и пары перчаток за 35 рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вендинговые автоматы для покупки масок, перчаток, напитков и еды установили на территории автовокзалов и автостанции "Мосгортранса". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На территории международных автовокзалов "Саларьево", "Северные Ворота", "Южные Ворота" и автостанции "Варшавская" установили аппараты по продаже средств защиты, напитков и еды. В них можно купить маску за 15 рублей, перчатки за 20 рублей и комплект из маски и пары перчаток за 35 рублей", - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что минимум дважды в день в помещениях автостанций и автовокзалов "Мосгортранса" проходит дезинфекция. Кроме того, в помещениях установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.

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