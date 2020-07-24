Онлайн-голосование на выборах районных депутатов в Москве проведут досрочно 11-12 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного управления в Марьине и Бабушкинском районе проведут досрочно, 11 и 12 сентября. Основной день голосования состоится 13 сентября, когда можно будет проголосовать только традиционным бумажным способом, сообщил в пятницу в ходе заседания Мосгоризбиркома секретарь комиссии Владимир Попов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru. Дистанционное электронное голосование будет организовано для жителей Марьина и Бабушкинского района.

"У нас было обращение от Общественной палаты с просьбой рассмотреть возможность дистанционного электронного голосования досрочно, эта просьба максимально учтена. Онлайн-голосование пройдет с 08:00 11 сентября по 20:00 12 сентября. Подача заявлений [для регистрации] будет организована на портале mos.ru с 29 июля по 7 сентября", - сказал Попов.

Девятого июля Московская городская избирательная комиссия приняла решение, что на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу № 1 и муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу № 1, проводимых 13 сентября 2020 года, кроме "бумажного" голосования состоится и дистанционное электронное. Для онлайн-голосования будут образованы два избирательных участка - 5001 и 5002.