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Власти Москвы назвали станции метро, где пассажиры соблюдают масочный режим

Это станции "Новослободская", "Улица 1905 года", "Парк культуры", "Серпуховская" и "Чеховская"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рекомендации врачей по ношению масок в общественном транспорте в Москве выполняют пассажиры станций метро "Новослободская", "Улица 1905 года", "Парк культуры", "Серпуховская", "Чеховская". Об этом сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, санитарных врачей города Москвы ношение масок на транспорте по-прежнему обязательно. <...> Станции метро, где пассажиры очень серьезно отнеслись к рекомендациям врачей и практически полностью, за редким исключением, выполняют эти рекомендации: станция метро "Новослободская", "Улица 1905 года", "Парк культуры", "Серпуховская", "Чеховская", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ликсутов подчеркнул, что соблюдение рекомендаций по ношению масок в общественном транспорте не является вопросом ответственности перед Московский метрополитеном. "Это вопрос уважения, взаимного уважения к каждому пассажиру городского и пригородного транспорта, это вопрос уважения друг к другу", - пояснил заммэра.

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РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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