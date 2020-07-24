В Москве упростили порядок предоставления грантов по имущественным платежам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы упростило условия предоставления грантов собственникам объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиниц для компенсации имущественных и земельных платежей, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Порядок предоставления собственникам коммерческой недвижимости грантов на компенсацию налога на имущество и земельных платежей был утвержден в мае. Сейчас к нам поступило уже более 300 заявок, и в процессе их рассмотрения стало понятно, что многие собственники не соответствуют установленным критериям для получения грантов. Поэтому мы решили смягчить ряд требований к претендентам, чтобы дать возможность воспользоваться этой мерой поддержки большему числу компаний", - сказал Ефимов.

По его словам, на гранты смогут претендовать 6,5 тыс. организаций, то есть собственников и арендодателей недвижимости. На это город планирует направить 15,6 млрд рублей. Прием заявок начался 15 июня и продлится до конца года.

"Изначально одним из условий было снижение арендной платы абсолютно всем арендаторам на объекте недвижимости. Однако, поскольку часть арендаторов на объекте могла работать, - например, продуктовые магазины, аптеки, - необходимость в снижении арендной платы для них отсутствовала, а значит, указанное требование не выполнялось. Поэтому мы скорректировали это условие: теперь для получения гранта необходимо снизить совокупный размер арендных платежей на объекте не меньше, чем на 50%", - сказал Ефимов.

Также ранее было условие, что на торговых объектах арендная плата должна быть снижена за каждый месяц - март, апрель, май и июнь. Однако многие арендаторы в марте еще работали, и поэтому собственники не снижали им арендную плату. "В связи с этим мы смягчили требование: теперь арендная плата должна быть снижена не меньше, чем на 50%, совокупно за этот период. Кроме того, первоначально обязательным условием для выдачи гранта было наличие на объекте торговой точки, которая была обязана прекратить свою работу согласно указу мэра Москвы. Теперь это требование исключено, чтобы поддержать многих предпринимателей, которые не прекращали деятельность, но столкнулись с существенным падением доходов", - заключил Ефимов.

Как уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, ранее поданные заявки, которые еще не были рассмотрены, будут рассматриваться уже с учетом новых, смягченных условий предоставления грантов. "Мы рассчитываем, что смягчение требований позволит большему количеству собственников воспользоваться данной мерой поддержки", - добавил он.