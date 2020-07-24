Более 5 тыс. магазинов столицы оштрафовали за отсутствие масок у сотрудников и покупателей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предприятия торговли в Москве были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима более 5 тыс. раз, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

"Есть особые требования по соблюдению масочного режима как для продавцов, так и для самих посетителей. <...> Количество штрафов предприятиям торговли превысило 5 тыс. - за несоблюдение этого режима", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Говорит Москва", отметив, что легкомысленно относиться к масочному режиму неправильно.

Ранее он сообщил ТАСС, что с 12 мая, когда наличие масок и перчаток у посетителей и сотрудников магазинов стало обязательным, за период до 17 июля предприятиям торговли выписано 4 334 протокола о нарушении масочного и перчаточного режима на сумму до 264,3 млн рублей. И если к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то на сегодняшний день их число снизилось до 68%.

Тем, кто не носит маски и перчатки в магазине, может грозить штраф в 4 тыс. рублей, а тем, кто не надевает их в общественном транспорте, - в 5 тыс. При этом за несоблюдение санитарных норм работодатель - юридическое лицо может быть оштрафовано на 100-300 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель - на 30-50 тыс.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.