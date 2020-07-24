Представители шести стран и 21 города России приняли участие в Московском велофестивале

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский велофестиваль впервые стал международным, в нем приняли участие жители 21 города России и шести стран мира. Велосипедисты и организаторы собрали на благотворительность 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Организаторами велофестиваля являются столичный департамент и генеральный партнер проекта сервис городского велопроката "Велобайк".

"В этом году Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате. Всего в мероприятиях приняли участие около 5 тыс. человек из 21 города России и шести стран мира. Участники выполнили творческое задание и приняли участие в "Добром велозаезде", в рамках которого проехали более 40 тыс. км - длину окружности Земли по экватору", - сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что за каждого участника, который принял участие в велозаезде, по условиям велозаезда, организаторы переводят 50 рублей в благотворительный фонд. Таким образом, для подопечных фонда было направлено 500 тыс. рублей: 250 тыс. рублей собрали велолюбители, а оргкомитет Московского велофестиваля совместно с сервисом городского велопроката "Велобайк" удвоил собранную сумму.

"Пятнадцатилетней Владе Чернышук требовался протез предплечья с внешним источником энергии, девочка очень старалась справляться без посторонней помощи, но заниматься любимыми делами без протеза становилось все сложнее, более того, появились нежелательные эффекты на позвоночник Владимиры. Я искренне рад, что мы вместе помогли исполнить ее мечту. Ситуация с пандемией, которую мы переживаем в этом году, показала, как важно быть внимательным к ближним. Для нас важно, что "Московский велофестиваль" сохранил главное направление - развитие велокультуры в столице, и добавил новое - показал, что делать добро так просто", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, собранные средства в размере 490 тыс. рублей помогут Владимире. У нее врожденная аплазия левой кисти и укорочение предплечья более 5 см. "Еще 10 тыс. рублей переведут на один из текущих сборов", - заключили в пресс-службе департамента.