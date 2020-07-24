Более 85% предприятий торговли Москвы возобновили работу после снятия ограничений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 85% торговых точек Москвы возобновили работу после отмены ограничений, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В связи с определенными ограничениями часть торговых предприятий не работала, начиная с марта. Но сейчас все ограничения сняты, поэтому потихонечку торговля возвращается. Более 85% всех предприятий зафункционировало", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, предприниматели "развили большое количество форматов по дистанционному обслуживанию, интернет-торговля неплохо выстрелила". Появились новые структуры с возможностью обслуживать 20-30 тыс. посетителей одновременно.

"Московская торговля всегда была серьезным брендом, большое количество разноформатных предприятий есть в столице. Самое большое количество предприятий, наверное, - более 65 тыс. Оборот прошлого года только наших торговых предприятий [составил] более 5,1 трлн рублей. Задействовано в сфере торговли, в целом, почти 1,5 млн человек, которые ежедневно обслуживают и москвичей, и гостей столицы", - сказал Немерюк.

Он добавил, что после снятия ограничений на деятельность предприятий торговли и услуг, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, предприятия данной сферы работают при условии соблюдения ряда требований Роспотребнадзора, в том числе обязательны социальное дистанцирование и ношение масок и перчаток для сотрудников и покупателей.

Ранее он сообщил ТАСС, что все столичные предприятия сферы услуг возобновили свою работу в полном объеме 9 июня, в день снятия режима самоизоляции. К 9 июля, спустя месяц, вернулись к работе более 80% московских парикмахерских, около 79% маникюрных салонов, около 74% фотоателье и т. д. Наибольшая доля открытия у мультисервисов бытового обслуживания - более 90%, минимально открылись предприятия в сфере проката - 40%. Также к этому дню из порядка 19 тыс. предприятий бытового обслуживания, зарегистрированных в столице с общим числом более 92,8 тыс. сотрудников, фактически открыто почти 15,5 тыс. предприятий (более 69,8 тыс. сотрудников).