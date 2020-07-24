Компенсационные автобусы на Киевском направлении запустят в Москве с 26 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Компенсационные автобусы будут курсировать 26 июля и 2 августа на Киевском направлении в Москве. Такая мера будет введена из-за проведения путевых работ, об этом сообщили в пятницу на официальном сайте ЦППК.

"26 июля и 2 августа в связи с проведением путевых работ на Киевском направлении изменится расписание. Они коснутся пригородных поездов, курсирующих от/до станций Калуга-1 - Киевская, Нара - Киевская, Апрелевка - Киевская, Солнечная - Калуга-1. Для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы. Расписание рейсов можно посмотреть на сайте ЦППК", - говорится в сообщении.

Для проезда на компенсационном автобусе пассажирам необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку.