Около 200 посетителей магазинов без масок штрафуют в Москве ежедневно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 200 протоколов на посетителей без масок ежедневно составляют в магазинах Москвы, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас в магазинах ежедневно составляются порядка 100-200 протоколов именно на посетителей. Полиция составляет. <...> Но при этом есть и ситуации, когда люди шли на принцип, не надевали маски, [сотрудники магазинов] приглашали тоже полицейских и выдворяли [нарушителей из магазинов]. Такие случаи у всех, наверное, на слуху, они были, конечно, это разовые, единичные случаи, но они есть", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, всего предприятия торговли в Москве были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима более 5 тыс. раз. Ранее он сообщил ТАСС, что если к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то на сегодняшний день их число снизилось до 68%.

Тем, кто не носит маски и перчатки в магазине, может грозить штраф в 4 тыс. рублей, а тем, кто не надевает их в общественном транспорте, - в 5 тыс. При этом за несоблюдение санитарных норм работодатель (юридическое лицо) может быть оштрафован на 100-300 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель - на 30-50 тыс.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.