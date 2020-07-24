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Власти Москвы не ожидают в ближайшее время скачка цен на основные виды товаров

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что цены на продукты в столице вернулись на прежний уровень

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Стоимость продуктов в Москве вернулась на докарантинный уровень. В ближайшее время увеличения цен на основные виды товаров не ожидается, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Всплеск на гречку, на туалетную бумагу был, там цены несколько выросли, но мы жестко контролировали, и с помощью антимонопольной службы. Все цены вернулись на прежний уровень. В целом, цена на многие товары стабильна, и каких-либо опасений сейчас нет", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, весной традиционно независимо от ситуации растет стоимость овощей и фруктов, так как заканчиваются прошлогодние запасы.

"Мы в ежедневном формате продолжаем мониторить цены на основные виды товаров, там 52 позиции. Цены на продукты за последние пять лет фактически имеют рост инфляционный, но не более того", - заключил Немерюк.

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