Четыре станции Сокольнической линии метро Москвы закрылись до 28 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии Московского метрополитена закрыты до 28 июля. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что станции будут закрыты с 23:00 24 июля.

Также отмечается, что до станции "Коммунарка" можно доехать на бесплатных компенсационных автобусах, которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта.

Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закрывают полностью, в остальные дни они открыты до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути. Кроме выходных дней, закрытие ожидается по понедельникам 27 июля, 3 и 10 августа, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа.