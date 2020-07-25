Врачи в Москве вылечили еще 561 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 561 пациента, инфицированного коронавирусом. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174,5 тыс.", - сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Заммэра уточнила, что донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекциию, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. "Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00", - добавила Ракова.