Фонтан в виде букета из масличных растений на ВДНХ восстановят к осени

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Керамический фонтан в виде букета из масличных растений, являющийся частью единого архитектурного ансамбля с павильоном № 30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ, восстановят в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщается на портале мэрии.

"На ВДНХ восстановят исторический фонтан в виде букета из масличных растений в третьем квартале этого года. Фонтан не работал около 60 лет. Его детали были сильно повреждены. Целых деталей - как керамической облицовки, так и бетонного основания - не сохранилось, верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Оставшиеся керамические изразцы оказались сильно повреждены, слой глазури на них имел сколы и многочисленные мелкие трещины", - сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Керамический фонтан, перекликающийся с убранством главного фасада, - композиционный центр участка перед павильоном. Верхняя чаша сделана в виде крупного цветка подсолнечника. Постаменты нижней и средней чаш фонтана обрамляют изображения цветов и ягод.

"Почти все керамические детали фонтана заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Верхнюю чашу выполнят из керамики. Ствол - центральную часть - облицуют различными деталями с изображением листьев и цветов (тоже керамическими). Высота фонтана составит 3,3 м, диаметр бассейна (нижней чаши) - 4,2 м, средней чаши - 2,6 м, а верхней - 1,4 м", - говорится в сообщении.

Сейчас проложены новые инженерные коммуникации для фонтана, отлиты нижняя и средняя чаши и выполнено бетонное основание со стальными трубками для подачи воды. Фонтан оборудован 17 форсунками - восемь нижних и одну центральную украсят початки из листьев. Сейчас специалисты укладывают в бетонных чашах декоративный слой, выполненный в технике терраццо, характерной для многих павильонов ВДНХ. Уже начали примерять керамическую облицовку фонтана.

Работа по благоустройству и развитию ВДНХ началась в 2014 году. Павильонам и фонтанам возвращают их исторический облик. Всего на территории главной выставки страны находится 49 объектов культурного наследия.