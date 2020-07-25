В Москве грабители ворвались в квартиру пенсионерки и избили ее, похитив 70 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Двое злоумышленников с пистолетом избили пенсионерку в квартире на юго-востоке Москвы, примотали изолентой к трубе в ванной и похитили 70 тыс. рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в службу "02" от пенсионерки поступило сообщение о разбое в квартире на Рязанском проспекте. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, воспользовавшись тем, что женщина вышла из своей квартиры, затолкали ее обратно в квартиру, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, нанесли ей побои, привязали руки липкой лентой к трубе в ванной комнате, похитили 70 тыс. рублей и скрылись", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).