Роспотребнадзор изъял 222 партии плодоовощной продукции в Москве с начала года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора в первом полугодии 2020 года проводили проверки объектов, занятых в сфере оборота плодоовощной продукции, в результате изъято из оборота 222 партии плодоовощной продукции с истекшим сроком годности, отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре, а также с потерей товарного вида, сообщается на портале ведомства.

"За первое полугодие 2020 года Управлением Роспотребнадзора по г. Москве проведены проверки 220 объектов, занятых в сфере оборота плодоовощной продукции, с отбором образцов для проведения исследований на соответствие требованиям "О безопасности пищевой продукции". Были исследованы 425 проб плодоовощной продукции, реализуемой предприятиями торговли и общественного питания, медицинских организаций и общеобразовательных учреждений. Изъято из оборота 222 партии товара, общий вес изъятой из оборота продукции составил более 7,5 тыс. кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двух пробах выявлено превышение содержания нитратов, одна проба не соответствовала нормативам по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность и другие), 10 проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей). В связи с выявленными нарушениями вынесено 20 постановлений об административных наказаниях в виде штрафа на общую сумму 1,7 млн рублей.