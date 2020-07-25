Мобильное приложение создадут для участников программы реновации в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти столицы разрабатывают мобильное приложение для участников программы реновации, с помощью которого можно будет отслеживать статус готовности квартиры. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для того, чтобы организовать работу с нашими людьми, гражданами, мы сейчас разрабатываем совместно с коллегами инструменты, где человек сможет пользоваться информацией в онлайн-режиме, не заходя на портал города Москвы, а иметь некое приложение, которое позволит ему получать информацию о статусе его квартиры, когда и куда он переезжает. Чтобы помочь людям быстрее ориентироваться в процессе реновации", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что пока нет точных сроков запуска приложения.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.