Две московские семьи получили около 700 тыс. рублей по городской программе страхования

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Собственники двух квартир на Магнитогорской улице и Варшавском шоссе в Москве, в которых в мае 2020 года произошли пожары, получили компенсацию по городской программе страхования жилья в размере 688 тыс. рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

"За последние пять лет по городской программе страхования жилья свыше 25 тыс. бытовых пожаров были признаны страховыми случаями. Пострадавшие от пожаров в мае две московские семьи получили компенсацию в течение трех недель: владельцы квартиры на Магнитогорской улице - в размере 214 тыс. рублей, а владельцы квартиры на Варшавском шоссе - в размере 474,3 тыс. рублей. В обеих квартирах серьезно пострадали окна, двери, полы, окраска стен и обои, коммуникации", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Всего с 2016 года пострадавшие собственники получили компенсации почти на 840 млн рублей. При этом страховой платеж за квартиру в год составляет порядка 1,3 тыс. рублей, что в пять раз меньше коммерческих аналогов, которые в среднем составляют от 5 тыс. рублей в год. Сегодня более 2,5 млн московских семей имеют действующие договоры страхования, уточнил заммэра.

В сообщении отмечается, что срок участия в городской страховой программе не влияет на объем выплаты пострадавшим, учитываются только объемы ущерба. Договоры страхования покрывают 90% всех часто встречающихся рисков: защищают имущество от стихийных бедствий, пожара, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.

Одной из самых масштабных выплат за все время существования программы стала выплата за пожар, случившийся в декабре 2017 года в трехкомнатной квартире на улице Шолохова, тогда размер страховой выплаты составил 692 тыс. рублей.