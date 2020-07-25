В Ботаническом саду МГУ 27 июля откроется ежегодная выставка лилий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ежегодная выставка "Лилии и другие цветы июля" откроется 27 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила в субботу пресс-служба сада.

"27 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится открытие ежегодной выставки "Лилии и другие цветы июля". Посетители смогут вдохнуть насыщенный аромат лилий, полюбоваться кровохлебками, нежными астильбами, аконитами, эхинацеями, лилейниками и восхититься разнообразием окрасок флоксов", - говорится в сообщении.

Все представленные растения выращены в подмосковных садах. Специалисты расскажут о секретах агротехники, познакомят с новинками селекции и посоветуют, какие растения приобретать.

Организаторы выставки сообщили, что до 7 августа будут также открыты персональные выставки членов различных секций клуба "Цветоводы Москвы". В программе до 30 июля включительно можно будет посетить уголок с редкими видами кустарников и деревьев.