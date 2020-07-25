Санитайзеры в московском общественном транспорте останутся после улучшения эпидобстановки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Антисептические средства в московском транспорте не будут убирать даже после стабилизации эпидемической ситуации. Об этом заявил в субботу директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"То, что останется навсегда - это санитайзеры. Ношение масок и перчаток [в общественных местах временно останется необходимым], пока все страны мира говорят, что [это требование] будет продлено до конца года. И дальше осенний период покажет необходимость [в таких мерах]", - сказал он.

Ранее руководитель метрополитена Виктор Козловский доложил мэру столицы Сергею Собянину, что с момента объявления пандемии обработка вагонов проводится два раза в день. В пассажирской зоне частота уборки увеличена в 12-15 раз. По его словам, к 15 мая все станции столичной подземки должны были быть оборудованы санитайзерами на 100%.

18 мая установили около 2 тыс. санитайзеров для обработки рук на станциях Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожном транспорте столицы.