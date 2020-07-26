Москвичи направили более 1 тыс. обращений по вопросу раздельного сбора мусора в этом году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники центра информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов получили свыше 1 тыс. обращений от жителей столицы с начала этого года. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"С начала 2020 года в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов поступило более тысячи обращений. Чаще всего москвичи звонили на горячую линию, чтобы уточнить правила сортировки отходов. Горожане спрашивали, как подготовить вторсырье к утилизации, а также интересовались, какой пластик, бумагу, стекло и металл можно положить в контейнер с синей маркировкой", - говорится в сообщении.

Вторым по популярности стал вопрос о том, как содержатся контейнерные площадки во дворах. Кроме того, жители города обращались с предложениями и идеями, направленными на развитие программы сбора вторсырья. Также горожане узнавали у специалистов кол-центра адреса пунктов приема батареек, термометров и ртутьсодержащих ламп.

"Сотрудники горячей линии в ежедневном режиме обрабатывают запросы горожан. Операторы отвечают на все вопросы, фиксируют жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. Активное участие москвичей позволяет определить слабые места в новой системе сбора отходов и заблаговременно принять меры для их устранения", - отмечается в материале.

Центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, созданного на базе предприятия "Экотехпром" в Москве, заработал в сентябре 2019 года.