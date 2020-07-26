Заезд автобусов к терминалу D аэропорта Шереметьево возобновится в ночь на 27 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Для маршрутов автобусов номер №817, 851, н1 в ночь на понедельник восстанавливается заезд к терминалу D аэропорта Шереметьево, который из-за пандемии был закрыт для пассажиров. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С ночи 26 июля на 27 июля (с 0:00) восстанавливается заезд автобусов №817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении.

Терминал D аэропорта Шереметьево с 27 июля возобновит работу. В апреле он был закрыт из-за снижения количества пассажиров на фоне пандемии, поэтому заезд для автобусов также был отменен.