Международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом" пройдет в Москве осенью

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Десятый международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом" пройдет в центре современного искусства "Винзавод" с 21 октября по 11 ноября этого года. Он объединит работы художников из 22 стран, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в понедельник.

"21 октября в Центре современного искусства "Винзавод" открывается X Международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом". Тема юбилейного года - "Возможность цвета". В новом сезоне организаторы проекта получили около 800 заявок от художников из 63 стран мира", - говорится в сообщении.

Фестиваль, вход на который будет свободным, пройдет в Цехе красного. Гости мероприятия увидят работы 48 художников из 22 стран - России, Франции, Австралии, Бразилии, США, Японии, Украины, Италии, Великобритании и других. В своих произведениях художники размышляют о цвете как об эмоциональных, социальных и культурных метафорах реального и виртуального мира, пространства памяти и возможностей будущего. Работы всех участников будут представлены как многоканальная видеоинсталляция.

Фестиваль включает конкурсную программу, которая будет оцениваться профессиональным международным жюри. "В рамках специальной программы "Сейчас&Потом’20" покажем проекты известных международных фестивалей видеоарта: Videoformes Digital Arts Festival (Франция), Over the Real Festival (Италия), Suwon Festival (Южная Корея), Waley Art (Тайвань), а также работы авторов из Дагестана и Бельгии. Традиционно будет и параллельная программа, в которую мы включаем перформансы, авторские встречи с художниками, кураторские экскурсии", - добавляет куратор и директор фестиваля Марина Фоменко, чьи слова приводятся в сообщении.