Зона о космодроме Байконур открылась в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Историко-документальная зона, посвященная 65-летию космодрома Байконур, открылась в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. На трех экспозиционных модулях представлены архивные документы, фотографии и видеоматериалы о строительстве космодрома, исторических стартах и людях, передает корреспондент ТАСС в понедельник.

"Большая благодарность руководству за то, что теперь маленький уголок Байконура есть в нашем центре", - сказал на церемонии открытия президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

В торжественной церемонии открытия новой экспозиционной зоны также приняли участие первый заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов, руководитель дирекции по сотрудничеству с Республикой Казахстан АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", почетный гражданин города Байконур Александр Болысов, заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов, а также ветераны Байконура.

Историко-документальная зона о космодроме Байконур подготовлена при поддержке госкорпорации "Роскосмос" и Федерации космонавтики России.

Экспозиция новой зоны в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ представлена на трех модулях, где можно посмотреть архивные документы, переданные в коллекцию центра Российским государственным архивом научно-технической документации (РГАНТД) и Федеральным архивным агентством (Росархивом), а также для посетителей представлены фотографии, на которых запечатлены главные конструкторы, военные и гражданские специалисты, а также запуски ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками, схемы космодрома.

Гости также могут посмотреть кинодокументы, на которых запечатлены важнейшие моменты космодрома Байконур за 65 лет. В частности, представлена хроника строительства космодрома Байконур и инфраструктурных объектов.

О Байконуре

Город Байконур находится на юго-западе Казахстана, в 40 км от него расположен первый и крупнейший в мире космодром Байконур. Его площадь в 2,5 раза больше площади Москвы. Россия арендует комплекс Байконур до 2050 года.