Собянин открыл спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ" на юге Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ" - вторую очередь Центра водных видов спорта, построенного в рамках проекта комплексной реорганизации территории бывшей промзоны ЗИЛ. В новом спорткомплексе будут заниматься пловцы и акробаты.

"ЗИЛ постепенно превращается в комфортную зону для проживания, занятий спортом. Здесь два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других объектов, в этом комплексе. Таких бассейнов [на открытом воздухе] в Москве немного, всего четыре открытых 50-метровых бассейна. Так что он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города. Основной, крытый бассейн будет, в первую очередь, для многочисленных спортивных школ плавания, хотя предусмотрена еще возможность заниматься всем желающим; и открытый бассейн будет доступен для посещения круглый год", - сказал журналистам Собянин в ходе посещения спорткомплекса.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство Центра водных видов спорта на ЗИЛе было начато в 2014 году и полностью завершено в ноябре 2019 года. Единый комплекс общей площадью 28,5 тыс. кв. м состоит из двух частей с возможностью раздельной эксплуатации. В первой части комплекса, открытой в 2017 году, располагается Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой. В здании "Акватории "ЗИЛ" площадью свыше 15 тыс. кв. м разместились современные бассейны и спортивные залы для занятий водными и акробатическими видами спорта.

"Это третий объект здесь. Ранее были открыты ледовый дворец ЦСКА и дворец Анастасии Давыдовой для занятий водными видами спорта", - добавил мэр.

Об "Акватории "ЗИЛ"

"Сердцем" нового спорткомплекса является 50-метровый крытый плавательный бассейн на восемь дорожек шириной 2,5 м и глубиной 2 м, оснащенных стартовыми тумбами и панелями поворота. В бассейне установлена система хронометража компании Seiko с медиа-системой и электронным табло. Специальные шумопоглощающие панели и светодиодное освещение создают комфортные условия для спортсменов и тренеров", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что данный бассейн полностью соответствует международным стандартам организации тренировочного процесса профессиональных спортсменов. В случае проведения соревнований возможно размещение телескопических трибун на 450 зрителей. Рядом с ним расположен открытый 50-метровый бассейн на пять дорожек с зоной "мелкой воды", предназначенный для любительского плавания. Бассейн оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек, что позволит посещать его круглый год и в любое время суток. Рядом с бассейном расположены фито-бар и зона отдыха и восстановления, которая включает финскую сауну, хамам и соляную пещеру.

"Еще одним уникальным объектом "Акватории "ЗИЛ" является батутно-акробатический зал размером 35х25 м - один из лучших в России залов для прыжков на батуте, оснащенный полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня. В зале установлены семь батутов компании Eurotramp, два акробатических помоста, большая надувная яма 6х8 м. Зал оснащен современной системой измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в новом спорткомплексе есть тренажерный зал, который предназначен для занятий общей физической и силовой подготовкой. В зале установлены универсальные тренажеры XLine и FitexPro для проработки всех групп мышц, кардио-зона, тренажеры для "сухого плавания" Vasa, которые позволяют отрабатывать элементы всех стилей плавания на суше, зона свободных весов с полным рядом гантелей и штангами олимпийского класса. Помимо бассейнов и спортивных залов в "Акватории "ЗИЛ" имеются комфортные раздевалки, в т.ч. для маломобильных граждан, тренерские комнаты, медицинские кабинеты, гардероб, кафе, магазины спортивных товаров, вендинговые аппараты, конференц-зал на 125 мест и офисные помещения для сотрудников.