Информация об угрозе взрывов в аэропорту Шереметьево не подтвердилась

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты проверили аэропорт Шереметьево в Москве и все находящиеся на его стоянке самолеты, информация об угрозе взрывов не подтвердилась. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее источник ТАСС сообщил, что поступило анонимное сообщение на почту аэропорта Шереметьево о минировании аэровокзала и всех находящихся на стоянке самолетов.

"Угрозы взрывов не подтвердились. Были проверены сам аэропорт и находящиеся на стоянке воздушные суда", - сказал собеседник агентства.

По его информации, аэропорт на время проверки работал штатно.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" более 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.