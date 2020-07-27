МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, сегодня с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что до конца дня понедельника в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза.

В МЧС советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и сооружения повышенного риска, в том числе мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты.