Пять трамвайных маршрутов задерживаются в Москве из-за падения дерева на контактную сеть

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Трамваи № 6, 15, 28, 30, 31 задерживаются из-за повисшего на контактной сети дерева во время ливня и грозы в Москве. Об этом сообщается в официальном Twitter ГУП "Мосгортранс".

"Первые последствия стихии. На Авиационной улице у дома 17 на контактную сеть наклонилось дерево. Задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31", - говорится в публикации.

Там отмечается, что из-за грозы и ливня в столице в некоторых местах есть подтопления дороги, - наземный транспорт там может ходить с задержками.

Ранее МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве. По прогнозам Росгидромета, сегодня с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с.